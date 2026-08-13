|Profitable Spirax-Sarco Engineering-Anlage?
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13.08.2026 10:02:20
FTSE 100-Wert Spirax-Sarco Engineering-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Spirax-Sarco Engineering von vor 3 Jahren angefallen
Bei einem frühen Investment in Spirax-Sarco Engineering-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.
Das Spirax-Sarco Engineering-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Spirax-Sarco Engineering-Aktie letztlich bei 104.70 GBP. Wenn ein Anleger damals 1’000 GBP in das Spirax-Sarco Engineering-Papier investiert hätte, hätte er nun 9.551 Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 689.11 GBP, da sich der Wert eines Spirax-Sarco Engineering-Papiers am 12.08.2026 auf 72.15 GBP belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 31.09 Prozent verringert.
Der Börsenwert von Spirax-Sarco Engineering belief sich zuletzt auf 5.34 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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