|Rentable Spirax-Sarco Engineering-Anlage?
|
08.10.2026 10:02:04
FTSE 100-Wert Spirax-Sarco Engineering-Aktie: So viel Verlust hätte eine Spirax-Sarco Engineering-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Spirax-Sarco Engineering gewesen.
Heute vor 3 Jahren wurden Spirax-Sarco Engineering-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 94.64 GBP. Bei einem Investment von 100 GBP in die Spirax-Sarco Engineering-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1.057 Spirax-Sarco Engineering-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 75.44 GBP, da sich der Wert eines Spirax-Sarco Engineering-Papiers am 07.10.2026 auf 71.40 GBP belief. Das entspricht einer Abnahme von 24.56 Prozent.
Alle Spirax-Sarco Engineering-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 5.43 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: ABB: Vorfreude ist die schönste Freude
Die Aktie des Industriekonzerns macht sich daran, eine kurzfristige Konsolidierungsphase abzuschliessen. Mit Blick auf die anstehenden Zahlenvorlage könnten sich bei ABB eine Chance auf der Long-Seite bieten.Weiterlesen!
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise und Renditen belasten Börsen: SMI beendet Handel mit deutlichen Verlusten -- DAX geht schwächer in den Feierabend -- Asiens Börsen letztlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt gaben im Donnerstagshandel deutlich nach. Die US-Börsen zeigen sich eine Spur tiefer. An den Börsen in Asien ging es am Donnerstag abwärts.