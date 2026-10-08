FTSE 100-Wert Spirax-Sarco Engineering-Aktie: So viel Verlust hätte eine Spirax-Sarco Engineering-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren wurden Spirax-Sarco Engineering-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 94.64 GBP. Bei einem Investment von 100 GBP in die Spirax-Sarco Engineering-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1.057 Spirax-Sarco Engineering-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 75.44 GBP, da sich der Wert eines Spirax-Sarco Engineering-Papiers am 07.10.2026 auf 71.40 GBP belief. Das entspricht einer Abnahme von 24.56 Prozent.

Alle Spirax-Sarco Engineering-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 5.43 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch