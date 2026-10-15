|Profitables Spirax-Sarco Engineering-Investment?
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15.10.2026 10:02:02
FTSE 100-Wert Spirax-Sarco Engineering-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Spirax-Sarco Engineering von vor 5 Jahren eingebracht
Wer vor Jahren in Spirax-Sarco Engineering-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.
Spirax-Sarco Engineering-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Spirax-Sarco Engineering-Papier an diesem Tag 149.41 GBP wert. Bei einem Investment von 1’000 GBP in Spirax-Sarco Engineering-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 6.693 Spirax-Sarco Engineering-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 14.10.2026 auf 73.25 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 490.25 GBP wert. Damit wäre die Investition 50.98 Prozent weniger wert.
Spirax-Sarco Engineering erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 5.38 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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