FTSE 100-Wert Spirax-Sarco Engineering-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Spirax-Sarco Engineering von vor 5 Jahren eingebracht

Spirax-Sarco Engineering-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Spirax-Sarco Engineering-Papier an diesem Tag 149.41 GBP wert. Bei einem Investment von 1’000 GBP in Spirax-Sarco Engineering-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 6.693 Spirax-Sarco Engineering-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 14.10.2026 auf 73.25 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 490.25 GBP wert. Damit wäre die Investition 50.98 Prozent weniger wert.

Spirax-Sarco Engineering erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 5.38 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch