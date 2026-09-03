FTSE 100-Wert Spirax-Sarco Engineering-Aktie: So viel hätte eine Investition in Spirax-Sarco Engineering von vor einem Jahr gekostet

Die Spirax-Sarco Engineering-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Spirax-Sarco Engineering-Papier bei 71.30 GBP. Wer vor 1 Jahr 1’000 GBP in die Spirax-Sarco Engineering-Aktie investiert hat, hat nun 14.025 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 02.09.2026 963.53 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 68.70 GBP belief. Die Abnahme von 1’000 GBP zu 963.53 GBP entspricht einer negativen Performance von 3.65 Prozent.

Spirax-Sarco Engineering wurde jüngst mit einem Börsenwert von 5.10 Mrd. GBP gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch