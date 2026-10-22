FTSE 100-Wert Spirax-Sarco Engineering-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Spirax-Sarco Engineering-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Heute vor 10 Jahren wurde das Spirax-Sarco Engineering-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 45.67 GBP. Hätte ein Anleger 10’000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Spirax-Sarco Engineering-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 218.962 Spirax-Sarco Engineering-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 21.10.2026 gerechnet (73.10 GBP), wäre das Investment nun 16’006.13 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 60.06 Prozent vermehrt.

Spirax-Sarco Engineering wurde am Markt mit 5.36 Mrd. GBP bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch