|Lukrativer Spirax-Sarco Engineering-Einstieg?
|
19.11.2026 10:02:05
FTSE 100-Wert Spirax-Sarco Engineering-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Spirax-Sarco Engineering von vor 10 Jahren eingebracht
Vor Jahren in Spirax-Sarco Engineering eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
Vor 10 Jahren wurde das Spirax-Sarco Engineering-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 41.76 GBP. Bei einem Investment von 100 GBP in das Spirax-Sarco Engineering-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2.395 Spirax-Sarco Engineering-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 18.11.2026 gerechnet (74.65 GBP), wäre das Investment nun 178.76 GBP wert. Damit beträgt die Performance des Investments +78.76 Prozent.
Der Börsenwert von Spirax-Sarco Engineering belief sich jüngst auf 5.48 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Swisscom - Zu viel des Guten?
Der „Blaue Riese“ zählt 2026 zu den Top-Performern des europäischen Telekomsektors. Jetzt steht die relativ hoch bewertete Swisscom-Aktie allerdings vor einem markanten Widerstand – Trader könnten darauf spekulieren, dass der Large Cap nach unten abprallt.Weiterlesen!
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerAnthropic-IPO: SMI und DAX beenden Handel im Minus -- Kräftige Verluste an den US-Börsen -- Asiens Börsen schliessen mehrheitlich schwächer
Der heimische Aktienmarkt sowie der deutsche Aktienmarkt fielen am Donnerstag in die Verlustzone. An der Wall Street ging es ebenso abwärts. In Fernost fanden die Börsen keine einheitliche Richtung.