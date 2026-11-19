Vor 10 Jahren wurde das Spirax-Sarco Engineering-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 41.76 GBP. Bei einem Investment von 100 GBP in das Spirax-Sarco Engineering-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2.395 Spirax-Sarco Engineering-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 18.11.2026 gerechnet (74.65 GBP), wäre das Investment nun 178.76 GBP wert. Damit beträgt die Performance des Investments +78.76 Prozent.

Der Börsenwert von Spirax-Sarco Engineering belief sich jüngst auf 5.48 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch