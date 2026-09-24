FTSE 100-Wert Spirax-Sarco Engineering-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Spirax-Sarco Engineering von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem Spirax-Sarco Engineering-Papier statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 44.72 GBP. Bei einem Investment von 1’000 GBP in das Spirax-Sarco Engineering-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 22.361 Spirax-Sarco Engineering-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 23.09.2026 auf 71.10 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’589.89 GBP wert. Das entspricht einem Plus von 58.99 Prozent.

Spirax-Sarco Engineering erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 5.37 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch