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26.10.2026 10:02:25
FTSE 100-Wert Smiths-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Smiths von vor einem Jahr abgeworfen
So viel hätten Anleger mit einem frühen Smiths-Investment verdienen können.
Heute vor 1 Jahr fand via Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem Smiths-Papier statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 25.04 GBP. Bei einem 10’000-GBP-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 399.361 Smiths-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Smiths-Papiers auf 26.07 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10’411.34 GBP wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 4.11 Prozent zugenommen.
Smiths erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 7.19 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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