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Smiths Aktie 3117347 / GB00B1WY2338

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Rentables Smiths-Investment? 14.09.2026 10:02:17

FTSE 100-Wert Smiths-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Smiths von vor 5 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in Smiths-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Smiths
27.75 CHF -0.51%
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Heute vor 5 Jahren wurde die Smiths-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Smiths-Papier bei 14.18 GBP. Bei einem 10’000-GBP-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 705.290 Smiths-Papiere. Die gehaltenen Anteile wären am 11.09.2026 17’963.74 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 25.47 GBP belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 79.64 Prozent zugenommen.

Der Börsenwert von Smiths belief sich zuletzt auf 7.28 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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