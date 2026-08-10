Smiths Aktie 3117347 / GB00B1WY2338
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10.08.2026 10:02:24
FTSE 100-Wert Smiths-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Smiths von vor 3 Jahren eingebracht
Wer vor Jahren in Smiths eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.
Am 10.08.2023 wurden Smiths-Anteile via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Smiths-Aktie an diesem Tag 16.64 GBP wert. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in die Smiths-Aktie investiert hätte, hätte er nun 6.010 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 07.08.2026 162.14 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 26.98 GBP belief. Damit hätte sich das Investment um 62.14 Prozent vermehrt.
Am Markt war Smiths jüngst 7.94 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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