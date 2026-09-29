Smith & Nephew Aktie 1103058 / GB0009223206
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29.09.2026 10:02:12
FTSE 100-Wert Smith Nephew-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Smith Nephew von vor 3 Jahren verloren
Vor Jahren Smith Nephew-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Smith Nephew-Papier via Börse LSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 10.23 GBP wert. Bei einer 1’000-GBP-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 97.752 Smith Nephew-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 989.74 GBP, da sich der Wert eines Smith Nephew-Papiers am 28.09.2026 auf 10.13 GBP belief. Damit hätte sich das Investment um 1.03 Prozent vermindert.
Zuletzt ergab sich für Smith Nephew eine Börsenbewertung in Höhe von 8.43 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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