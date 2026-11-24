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24.11.2026 10:02:13
FTSE 100-Wert Smith Nephew-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Smith Nephew von vor 3 Jahren eingebracht
Wer vor Jahren in Smith Nephew-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 3 Jahren wurde das Smith Nephew-Papier via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Smith Nephew-Papier bei 10.25 GBP. Bei einem Investment von 100 GBP in die Smith Nephew-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 9.761 Smith Nephew-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 111.86 GBP, da sich der Wert eines Smith Nephew-Papiers am 23.11.2026 auf 11.46 GBP belief. Aus 100 GBP wurden somit 111.86 GBP, was einer positiven Performance von 11.86 Prozent entspricht.
Der Börsenwert von Smith Nephew belief sich jüngst auf 9.57 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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