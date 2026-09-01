Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’250 -0.3%  SPI 20’039 -0.4%  Dow 53’186 -0.7%  DAX 25’992 -1.0%  Euro 0.9390 0.0%  EStoxx50 6’373 -0.7%  Gold 4’383 -1.5%  Bitcoin 63’225 -0.4%  Dollar 0.8100 0.2%  Öl 92.0 1.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Partners Group2460882Roche149905998Nestlé3886335Novartis1200526
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Swiss Life-Aktie fällt: Halbjahresgewinn übertrifft Erwartungen - Aktienrückkauf und Stellenabbau angekündigt
Aktien im Fokus: Engie und Nokia kommen wohl in EURO STOXX 50 - VW und Wolters raus
Analyse: UBS AG bewertet Novartis-Aktie mit Neutral in neuer Analyse
Bayer-Aktie: UBS AG vergibt Bewertung mit Buy
August 2026: So performten die DAX-Aktien im vergangenen Monat
Suche...
Plus500 Depot

Smith & Nephew Aktie 1103058 / GB0009223206

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Langfristige Anlage 01.09.2026 10:02:33

FTSE 100-Wert Smith Nephew-Aktie: Hätte sich ein Smith Nephew-Investment vor 3 Jahren inzwischen gerechnet?

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Smith Nephew-Aktien gewesen.

Smith & Nephew
11.65 CHF 3.85%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 3 Jahren fand via Börse LSE Handel mit der Smith Nephew-Aktie statt. Zum Handelsende standen Smith Nephew-Anteile an diesem Tag bei 10.65 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 9.394 Smith Nephew-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Smith Nephew-Aktie auf 10.63 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 99.81 GBP wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 0.19 Prozent verringert.

Smith Nephew wurde am Markt mit 8.89 Mrd. GBP bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

In eigener Sache

Trading Signals: Dell: Wiederholt sich das "KI-Muster"?

Der Computerbauer präsentiert heute nach US-Börsenschluss seine Quartalszahlen. Es spricht einiges dafür, dass Anleger diesen Anlass nutzen, um Kasse zu machen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Smith & Nephew plc

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten