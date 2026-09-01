Smith & Nephew Aktie 1103058 / GB0009223206
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01.09.2026 10:02:33
FTSE 100-Wert Smith Nephew-Aktie: Hätte sich ein Smith Nephew-Investment vor 3 Jahren inzwischen gerechnet?
Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Smith Nephew-Aktien gewesen.
Heute vor 3 Jahren fand via Börse LSE Handel mit der Smith Nephew-Aktie statt. Zum Handelsende standen Smith Nephew-Anteile an diesem Tag bei 10.65 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 9.394 Smith Nephew-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Smith Nephew-Aktie auf 10.63 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 99.81 GBP wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 0.19 Prozent verringert.
Smith Nephew wurde am Markt mit 8.89 Mrd. GBP bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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