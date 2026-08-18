Shell Aktie 115606002 / GB00BP6MXD84
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18.08.2026 10:02:13
FTSE 100-Wert Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Shell (ex Royal Dutch Shell)-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Vor Jahren in Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
Am 18.08.2025 wurden Shell (ex Royal Dutch Shell)-Anteile via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie betrug an diesem Tag 26.33 GBP. Hätte ein Anleger 1’000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 37.979 Shell (ex Royal Dutch Shell)-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 17.08.2026 auf 33.30 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’264.53 GBP wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 26.45 Prozent angezogen.
Der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Wert an der Börse wurde auf 185.17 Mrd. GBP beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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