FTSE 100-Wert Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Shell (ex Royal Dutch Shell) von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Shell (ex Royal Dutch Shell)-Papier an der Börse LSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie an diesem Tag 16.51 GBP wert. Hätte ein Anleger 1’000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie investiert, befänden sich nun 60.558 Shell (ex Royal Dutch Shell)-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 28.09.2026 2’213.10 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 36.55 GBP belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 121.31 Prozent angezogen.

Shell (ex Royal Dutch Shell) erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 206.09 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch