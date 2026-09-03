Severn Trent Aktie 2705700 / GB00B1FH8J72
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03.09.2026 10:02:30
FTSE 100-Wert Severn Trent-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Severn Trent-Investment von vor einem Jahr verdient
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Severn Trent-Aktie Anlegern gebracht.
Heute vor 1 Jahr wurde das Severn Trent-Papier via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 25.00 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 4.000 Severn Trent-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 02.09.2026 auf 29.86 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 119.44 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 19.44 Prozent erhöht.
Der Severn Trent-Wert an der Börse wurde auf 9.24 Mrd. GBP beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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