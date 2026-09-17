FTSE 100-Wert Severn Trent-Aktie: So viel hätte eine Investition in Severn Trent von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit dem Severn Trent-Papier statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 27.90 GBP wert. Bei einem Investment von 10’000 GBP in das Severn Trent-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 358.451 Severn Trent-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 16.09.2026 auf 30.08 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10’782.21 GBP wert. Damit wäre die Investition 7.82 Prozent mehr wert.

Insgesamt war Severn Trent zuletzt 8.91 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch