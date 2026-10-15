Severn Trent Aktie 2705700 / GB00B1FH8J72
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15.10.2026 10:02:02
FTSE 100-Wert Severn Trent-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Severn Trent-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
So viel hätten Anleger mit einem frühen Severn Trent-Investment verdienen können.
Am 15.10.2021 wurden Severn Trent-Anteile via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 26.04 GBP. Bei einem Investment von 100 GBP in die Severn Trent-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3.841 Severn Trent-Aktien. Die gehaltenen Severn Trent-Papiere wären am 14.10.2026 119.83 GBP wert, da der Schlussstand 31.20 GBP betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 19.83 Prozent gesteigert.
Der Börsenwert von Severn Trent belief sich jüngst auf 9.47 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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