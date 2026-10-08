Severn Trent Aktie 2705700 / GB00B1FH8J72
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08.10.2026 10:02:04
FTSE 100-Wert Severn Trent-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Severn Trent-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Investoren, die vor Jahren in Severn Trent-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem Severn Trent-Papier statt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 23.11 GBP. Hätte ein Anleger 10’000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Severn Trent-Aktie investiert, befänden sich nun 432.713 Severn Trent-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 07.10.2026 13’232.37 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 30.58 GBP belief. Damit wäre die Investition 32.32 Prozent mehr wert.
Alle Severn Trent-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 9.40 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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