Segro Aktie 10357006 / GB00B5ZN1N88
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Investmentbeispiel
|
12.08.2026 10:02:28
FTSE 100-Wert Segro-Aktie: So viel Verlust hätte eine Segro-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Wer vor Jahren in Segro-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.
Die Segro-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 12.30 GBP wert. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in die Segro-Aktie investiert hätte, hätte er nun 8.128 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Segro-Aktie auf 9.52 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 77.38 GBP wert. Damit wäre die Investition um 22.62 Prozent gesunken.
Insgesamt war Segro zuletzt 12.78 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Ferrari: Die zweite Chance
Ferrari hat nach einer schwierigen Zeit wieder auf die Überholspur gefunden. Starke Quartalszahlen, eine angehobene Jahresprognose und ein bis 2027 gefülltes Orderbuch sprechen für weiteren Rückenwind und bieten eine neue Trading Möglichkeit.Weiterlesen!
Nachrichten zu Segro PLC (REIT)
|
15:27
|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: SEGRO plc (EQS Group)
|
10:02
|FTSE 100-Wert Segro-Aktie: So viel Verlust hätte eine Segro-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
11.08.26
|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: SEGRO plc (EQS Group)
|
10.08.26
|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: SEGRO plc (EQS Group)
|
07.08.26
|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: SEGRO plc (EQS Group)
|
06.08.26
|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: SEGRO plc (EQS Group)
|
06.08.26
|Pluszeichen in London: FTSE 100 mittags freundlich (finanzen.ch)
|
05.08.26
|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: SEGRO plc (EQS Group)