FTSE 100-Wert Segro-Aktie: So viel Verlust hätte eine Segro-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Die Segro-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 12.30 GBP wert. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in die Segro-Aktie investiert hätte, hätte er nun 8.128 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Segro-Aktie auf 9.52 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 77.38 GBP wert. Damit wäre die Investition um 22.62 Prozent gesunken.

Insgesamt war Segro zuletzt 12.78 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch