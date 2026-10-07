FTSE 100-Wert Segro-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Segro von vor 5 Jahren bedeutet

Heute vor 5 Jahren fand via Börse LSE Handel mit Segro-Anteilen statt. Diesen Tag beendeten die Segro-Anteile bei 12.09 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 827.472 Segro-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 06.10.2026 auf 9.20 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 7’614.40 GBP wert. Mit einer Performance von -23.86 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Zuletzt ergab sich für Segro eine Börsenbewertung in Höhe von 12.36 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch