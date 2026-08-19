Segro Aktie 10357006 / GB00B5ZN1N88
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19.08.2026 10:02:14
FTSE 100-Wert Segro-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Segro-Investment von vor 10 Jahren verdient
Vor Jahren in Segro-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.
Segro-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Segro-Aktie an diesem Tag bei 4.26 GBP. Wenn ein Anleger damals 1’000 GBP in das Segro-Papier investiert hätte, hätte er nun 234.525 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Segro-Anteile wären am 18.08.2026 2’245.35 GBP wert, da der Schlussstand 9.57 GBP betrug. Damit wäre die Investition um 124.53 Prozent gestiegen.
Segro erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 12.87 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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