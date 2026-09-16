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Segro Aktie 10357006 / GB00B5ZN1N88

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Lohnende Segro-Anlage? 16.09.2026 10:02:28

FTSE 100-Wert Segro-Aktie: So viel hätte eine Investition in Segro von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Segro-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Segro
10.22 CHF -0.29%
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Heute vor 10 Jahren fand via Börse LSE Handel mit dem Segro-Papier statt. Diesen Tag beendeten die Segro-Anteile bei 4.21 GBP. Bei einer 10’000-GBP-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2’374.535 Segro-Papiere. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 15.09.2026 22’201.91 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 9.35 GBP belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 122.02 Prozent vermehrt.

Alle Segro-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 12.60 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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