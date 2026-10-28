FTSE 100-Wert Segro-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Segro von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor 3 Jahren wurde das Segro-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 6.91 GBP. Bei einer 10’000-GBP-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1’447.597 Segro-Aktien. Die gehaltenen Segro-Papiere wären am 27.10.2026 13’170.24 GBP wert, da der Schlussstand 9.10 GBP betrug. Mit einer Performance von +31.70 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Zuletzt verbuchte Segro einen Börsenwert von 12.31 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch