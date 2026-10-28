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|Segro-Investition im Blick
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28.10.2026 10:02:30
FTSE 100-Wert Segro-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Segro von vor 3 Jahren abgeworfen
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Segro-Aktie Anlegern gebracht.
Vor 3 Jahren wurde das Segro-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 6.91 GBP. Bei einer 10’000-GBP-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1’447.597 Segro-Aktien. Die gehaltenen Segro-Papiere wären am 27.10.2026 13’170.24 GBP wert, da der Schlussstand 9.10 GBP betrug. Mit einer Performance von +31.70 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Zuletzt verbuchte Segro einen Börsenwert von 12.31 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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