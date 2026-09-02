FTSE 100-Wert Segro-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Segro-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Segro-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 7.26 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 13.778 Segro-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 01.09.2026 auf 9.53 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 131.33 GBP wert. Das entspricht einem Zuwachs um 31.33 Prozent.

Segro war somit zuletzt am Markt 13.00 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch