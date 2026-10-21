Segro Aktie 10357006 / GB00B5ZN1N88
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21.10.2026 10:02:15
FTSE 100-Wert Segro-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Segro von vor einem Jahr eingebracht
Vor Jahren in Segro-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
Am 21.10.2025 wurden Segro-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 6.92 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 144.550 Segro-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Segro-Papiers auf 9.01 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’302.98 GBP wert. Mit einer Performance von +30.30 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Insgesamt war Segro zuletzt 12.11 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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