Segro Aktie 10357006 / GB00B5ZN1N88
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|Segro-Investition
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26.08.2026 10:02:15
FTSE 100-Wert Segro-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Segro von vor einem Jahr eingebracht
Vor Jahren in Segro eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Segro-Aktie an der Börse LSE ausgeführt. Zur Schlussglocke waren Segro-Anteile an diesem Tag 6.33 GBP wert. Wenn man vor 1 Jahr 10’000 GBP in die Segro-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 1’580.278 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 25.08.2026 gerechnet (9.68 GBP), wäre das Investment nun 15’297.09 GBP wert. Mit einer Performance von +52.97 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Der Segro-Wert an der Börse wurde auf 13.00 Mrd. GBP beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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