Scottish Mortgage Investment Trust Aktie 24560635 / GB00BLDYK618
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11.08.2026 10:02:37
FTSE 100-Wert Scottish Mortgage Investment Trust-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Scottish Mortgage Investment Trust von vor 5 Jahren abgeworfen
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Scottish Mortgage Investment Trust-Aktien verdienen können.
Am 11.08.2021 wurde das Scottish Mortgage Investment Trust-Papier via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Scottish Mortgage Investment Trust-Papier bei 13.57 GBP. Bei einem Investment von 10’000 GBP in das Scottish Mortgage Investment Trust-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 736.920 Scottish Mortgage Investment Trust-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 10.08.2026 auf 14.05 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10’350.04 GBP wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 3.50 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Scottish Mortgage Investment Trust bezifferte sich zuletzt auf 15.10 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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