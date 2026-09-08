FTSE 100-Wert Scottish Mortgage Investment Trust-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Scottish Mortgage Investment Trust-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor 5 Jahren wurde das Scottish Mortgage Investment Trust-Papier an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Scottish Mortgage Investment Trust-Aktie bei 13.92 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 7.184 Scottish Mortgage Investment Trust-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 106.75 GBP, da sich der Wert einer Scottish Mortgage Investment Trust-Aktie am 07.09.2026 auf 14.86 GBP belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 6.75 Prozent gesteigert.

Zuletzt ergab sich für Scottish Mortgage Investment Trust eine Börsenbewertung in Höhe von 15.89 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch