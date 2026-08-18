Scottish Mortgage Investment Trust Aktie 24560635 / GB00BLDYK618
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18.08.2026 10:02:13
FTSE 100-Wert Scottish Mortgage Investment Trust-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Scottish Mortgage Investment Trust von vor 10 Jahren eingefahren
Bei einem frühen Investment in Scottish Mortgage Investment Trust-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
Heute vor 10 Jahren wurde das Scottish Mortgage Investment Trust-Papier via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Scottish Mortgage Investment Trust-Aktie an diesem Tag bei 3.09 GBP. Investoren, die vor 10 Jahren 100 GBP in die Scottish Mortgage Investment Trust-Aktie investierten, hätten nun 32.415 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 17.08.2026 470.18 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 14.51 GBP belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 370.18 Prozent angewachsen.
Zuletzt verbuchte Scottish Mortgage Investment Trust einen Börsenwert von 15.52 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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