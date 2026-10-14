FTSE 100-Wert Sage-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Sage von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Sage-Anteilen via Börse LSE ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 11.53 GBP. Wer vor 1 Jahr 1’000 GBP in die Sage-Aktie investiert hat, hat nun 86.768 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Sage-Anteile wären am 13.10.2026 945.34 GBP wert, da der Schlussstand 10.90 GBP betrug. Das entspricht einem Schwund von 5.47 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Sage belief sich zuletzt auf 9.77 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch