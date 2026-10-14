Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’130 1.5%  SPI 19’957 1.2%  Dow 51’621 -0.1%  DAX 25’299 0.2%  Euro 0.9312 -0.1%  EStoxx50 6’190 0.4%  Gold 4’135 0.7%  Bitcoin 67’069 -1.2%  Dollar 0.8311 -0.5%  Öl 104.5 -1.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526SpaceX156888148Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278
Anzeige

Die verborgene Infrastruktur, die die Wirtschaft von morgen antreibt

Hier informieren
Top News
Nach Studienrückschlägen: Ist die BioNTech-Aktie jetzt zu billig? Moderna liefert den Härtetest
Anthropic-IPO: Analyst spricht vom „lächerlichsten Börsengang des Jahres“
TotalEnergies-Aktie: Raffineriemarge mehr als verdoppelt – starke Quartalszahlen erwartet
DroneShield-Aktie: Schwächere Margen und langsameres Wachstum belasten
Nordea-Aktie: Gewinn sackt ab - Aktienrückkäufe wegen EZB-Prüfung ausgesetzt
Suche...
ETF Sparplan

Sage Aktie 21381483 / GB00B8C3BL03

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Langfristige Anlage 14.10.2026 10:03:12

FTSE 100-Wert Sage-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Sage von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in Sage-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Sage
11.72 CHF -1.24%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Sage-Anteilen via Börse LSE ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 11.53 GBP. Wer vor 1 Jahr 1’000 GBP in die Sage-Aktie investiert hat, hat nun 86.768 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Sage-Anteile wären am 13.10.2026 945.34 GBP wert, da der Schlussstand 10.90 GBP betrug. Das entspricht einem Schwund von 5.47 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Sage belief sich zuletzt auf 9.77 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

In eigener Sache

Trading Signals: Take-Two Interactive - Das GTA VI-Fieber steigt

Gut fünf Wochen vor dem Verkaufsstart von GTA VI nimmt die Aktie von Take-Two Interactive Fahrt auf. Gut möglich, dass der Konzern schon vor dem Release des Gaming-Blockbusters die Prognose erhöht.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Sage PLC

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten