Sage Aktie 21381483 / GB00B8C3BL03
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09.09.2026 10:02:26
FTSE 100-Wert Sage-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Sage-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Vor Jahren in Sage eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 10 Jahren fand via Börse LSE Handel mit Sage-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 7.25 GBP wert. Bei einer 10’000-GBP-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1’380.262 Sage-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 14’057.97 GBP, da sich der Wert einer Sage-Aktie am 08.09.2026 auf 10.19 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 40.58 Prozent erhöht.
Der Marktwert von Sage betrug jüngst 9.29 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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