Sage Aktie 21381483 / GB00B8C3BL03
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12.08.2026 10:02:28
FTSE 100-Wert Sage-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Sage von vor 10 Jahren abgeworfen
So viel hätten Anleger mit einem frühen Sage-Investment verdienen können.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Sage-Papier an der Börse LSE ausgeführt. Diesen Tag beendete das Sage-Papier bei 7.40 GBP. Bei einem 1’000-GBP-Investment vor 10 Jahren, besässe man nun 135.135 Sage-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand 10.40 GBP gerechnet, wäre die Investition nun 1’404.73 GBP wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +40.47 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Sage eine Börsenbewertung in Höhe von 9.37 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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