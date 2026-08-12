FTSE 100-Wert Sage-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Sage von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Sage-Papier an der Börse LSE ausgeführt. Diesen Tag beendete das Sage-Papier bei 7.40 GBP. Bei einem 1’000-GBP-Investment vor 10 Jahren, besässe man nun 135.135 Sage-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand 10.40 GBP gerechnet, wäre die Investition nun 1’404.73 GBP wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +40.47 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Sage eine Börsenbewertung in Höhe von 9.37 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch