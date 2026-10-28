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|Lukratives Sage-Investment?
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28.10.2026 10:02:30
FTSE 100-Wert Sage-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Sage-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Anleger, die vor Jahren in Sage-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades Sage-Anteilen via Börse LSE ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 7.11 GBP. Bei einem Investment von 100 GBP in das Sage-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 14.059 Sage-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 161.82 GBP, da sich der Wert eines Sage-Papiers am 27.10.2026 auf 11.51 GBP belief. Mit einer Performance von +61.82 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Der Sage-Wert an der Börse wurde auf 10.37 Mrd. GBP beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Analysen zu Sage PLC
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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