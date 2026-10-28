FTSE 100-Wert Sage-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Sage-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Sage-Anteilen via Börse LSE ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 7.11 GBP. Bei einem Investment von 100 GBP in das Sage-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 14.059 Sage-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 161.82 GBP, da sich der Wert eines Sage-Papiers am 27.10.2026 auf 11.51 GBP belief. Mit einer Performance von +61.82 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Der Sage-Wert an der Börse wurde auf 10.37 Mrd. GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch