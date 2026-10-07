FTSE 100-Wert Sage-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Sage-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Sage-Papier an der Börse LSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Sage-Anteile bei 7.42 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 13.486 Sage-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 06.10.2026 gerechnet (10.05 GBP), wäre die Investition nun 135.54 GBP wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 35.54 Prozent gesteigert.

Der Marktwert von Sage betrug jüngst 9.00 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch