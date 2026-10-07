Sage Aktie 21381483 / GB00B8C3BL03
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Performance unter der Lupe
|
07.10.2026 10:02:19
FTSE 100-Wert Sage-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Sage-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Wer vor Jahren in Sage eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Sage-Papier an der Börse LSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Sage-Anteile bei 7.42 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 13.486 Sage-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 06.10.2026 gerechnet (10.05 GBP), wäre die Investition nun 135.54 GBP wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 35.54 Prozent gesteigert.
Der Marktwert von Sage betrug jüngst 9.00 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Givaudan: Auf den Geschmack gekommen
Der Aromen- und Duftstoffhersteller hat sich zuletzt vom breiten Markt absetzen können. Mit den Neunmonatszahlen könnte Givaudan den nächsten Schub nach oben auslösen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Sage PLC
|
10:02
|FTSE 100-Wert Sage-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Sage-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
05.10.26
|Börse London: Schlussendlich Pluszeichen im FTSE 100 (finanzen.ch)
|
05.10.26
|Freundlicher Handel: FTSE 100 bewegt sich nachmittags im Plus (finanzen.ch)
|
05.10.26
|Börse London in Grün: FTSE 100 beginnt Handel im Plus (finanzen.ch)
|
01.10.26
|FTSE 100 aktuell: FTSE 100 am Donnerstagnachmittag im Minus (finanzen.ch)
|
30.09.26
|Starker Wochentag in London: FTSE 100 am Mittwochmittag im Plus (finanzen.ch)
|
30.09.26
|FTSE 100-Wert Sage-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Sage von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
30.09.26
|LSE-Handel: FTSE 100 zum Handelsstart in der Gewinnzone (finanzen.ch)
Analysen zu Sage PLC
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI etwas tiefer -- DAX sackt ab -- Asiens Börsen schliesslich in Rot
Der heimische Aktienmarkt gibt etwas nach. Die Erholung am deutschen Aktienmarkt gerät derweil ins Stocken. An den Börsen in Asien wurden zur Wochenmitte Abschläge verzeichnet.