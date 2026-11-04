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04.11.2026 10:02:12
FTSE 100-Wert Sage-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Sage-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Das wäre der Verdienst eines frühen Sage-Einstiegs gewesen.
Am 04.11.2016 wurde das Sage-Papier an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 6.84 GBP wert. Bei einem Sage-Investment von 1’000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 146.306 Sage-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Sage-Papiers auf 11.59 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’695.68 GBP wert. Damit wäre die Investition 69.57 Prozent mehr wert.
Zuletzt verbuchte Sage einen Börsenwert von 10.62 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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