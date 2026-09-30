FTSE 100-Wert Sage-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Sage von vor 5 Jahren eingefahren

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Sage-Papier via Börse LSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Sage-Papier bei 7.10 GBP. Wenn ein Anleger damals 10’000 GBP in die Sage-Aktie investiert hätte, hätte er nun 1’409.034 Anteile im Depot. Die gehaltenen Sage-Papiere wären am 29.09.2026 13’687.36 GBP wert, da der Schlussstand 9.71 GBP betrug. Das entspricht einem Plus von 36.87 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Sage eine Börsenbewertung in Höhe von 8.82 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch