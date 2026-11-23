Am 23.11.2016 wurden Rolls-Royce-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 2.31 GBP wert. Bei einem Investment von 1’000 GBP in das Rolls-Royce-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 433.473 Rolls-Royce-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 20.11.2026 auf 12.73 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 5’516.37 GBP wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 451.64 Prozent vermehrt.

Rolls-Royce markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 104.84 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch