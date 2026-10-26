FTSE 100-Wert Rolls-Royce-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Rolls-Royce-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Vor 10 Jahren wurde das Rolls-Royce-Aktie via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs des Rolls-Royce-Papiers betrug an diesem Tag 2.53 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 39.566 Rolls-Royce-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Rolls-Royce-Papiers auf 11.64 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 460.63 GBP wert. Damit wäre die Investition 360.63 Prozent mehr wert.

Jüngst verzeichnete Rolls-Royce eine Marktkapitalisierung von 96.48 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch