FTSE 100-Wert Rio Tinto-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Rio Tinto von vor 3 Jahren angefallen

Vor 3 Jahren wurde das Rio Tinto-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Rio Tinto-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 60.28 GBP. Bei einem Investment von 10’000 GBP in die Rio Tinto-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 165.893 Rio Tinto-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 8’045.79 GBP, da sich der Wert eines Rio Tinto-Anteils am 04.03.2025 auf 48.50 GBP belief. Das entspricht einem Schwund von 19.54 Prozent.

Alle Rio Tinto-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 79.45 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch