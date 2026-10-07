FTSE 100-Wert Rio Tinto-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Rio Tinto von vor einem Jahr verdient

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse LSE Handel mit der Rio Tinto-Aktie statt. Diesen Tag beendete die Rio Tinto-Aktie bei 49.56 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 2.018 Rio Tinto-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 144.57 GBP, da sich der Wert einer Rio Tinto-Aktie am 06.10.2026 auf 71.64 GBP belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 44.57 Prozent angewachsen.

Zuletzt ergab sich für Rio Tinto eine Börsenbewertung in Höhe von 116.55 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch