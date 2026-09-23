Rio Tinto Aktie 402589 / GB0007188757
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23.09.2026 10:02:24
FTSE 100-Wert Rio Tinto-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Rio Tinto von vor 5 Jahren verdient
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Rio Tinto-Investment gewesen.
Heute vor 5 Jahren wurde das Rio Tinto-Papier an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 48.58 GBP. Bei einem Investment von 1’000 GBP in Rio Tinto-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 20.585 Rio Tinto-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’489.09 GBP, da sich der Wert eines Rio Tinto-Anteils am 22.09.2026 auf 72.34 GBP belief. Das kommt einer Steigerung um 48.91 Prozent gleich.
Der Börsenwert von Rio Tinto belief sich zuletzt auf 117.57 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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