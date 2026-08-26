Rio Tinto Aktie 402589 / GB0007188757
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26.08.2026 10:02:15
FTSE 100-Wert Rio Tinto-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Rio Tinto-Investment von vor 5 Jahren verdient
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Rio Tinto gewesen.
Das Rio Tinto-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Rio Tinto-Anteile bei 53.07 GBP. Hätte ein Anleger 100 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Rio Tinto-Aktie investiert, befänden sich nun 1.884 Rio Tinto-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Rio Tinto-Aktie auf 77.30 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 145.66 GBP wert. Das entspricht einem Zuwachs um 45.66 Prozent.
Der Marktwert von Rio Tinto betrug jüngst 124.69 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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