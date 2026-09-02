FTSE 100-Wert Rio Tinto-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Rio Tinto-Investment von vor 10 Jahren verdient

Heute vor 10 Jahren wurde das Rio Tinto-Papier an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 23.27 GBP. Hätte ein Anleger 1’000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Rio Tinto-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 42.974 Rio Tinto-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 01.09.2026 auf 75.81 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3’257.84 GBP wert. Damit hätte sich das Investment um 225.78 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Rio Tinto bezifferte sich zuletzt auf 124.75 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch