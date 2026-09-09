FTSE 100-Wert Rio Tinto-Aktie: So viel hätte eine Investition in Rio Tinto von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr fand via Börse LSE Handel mit Rio Tinto-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 46.07 GBP. Wenn ein Anleger damals 10’000 GBP in das Rio Tinto-Papier investiert hätte, befänden sich nun 217.085 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 08.09.2026 auf 77.38 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 16’798.00 GBP wert. Das entspricht einer Zunahme von 67.98 Prozent.

Insgesamt war Rio Tinto zuletzt 124.33 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch