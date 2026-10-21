FTSE 100-Wert Rio Tinto-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Rio Tinto von vor 5 Jahren eingefahren

Heute vor 5 Jahren wurde das Rio Tinto-Papier via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Rio Tinto-Papier an diesem Tag 47.22 GBP wert. Bei einer 10’000-GBP-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 211.789 Rio Tinto-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Rio Tinto-Aktie auf 65.45 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13’861.60 GBP wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 38.62 Prozent angezogen.

Zuletzt ergab sich für Rio Tinto eine Börsenbewertung in Höhe von 109.16 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch