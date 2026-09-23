Rentokil Initial PlcShs Aktie 2140321 / GB00B082RF11
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Lukrative Rentokil Initial-Investition?
|
23.09.2026 10:02:24
FTSE 100-Wert Rentokil Initial-Aktie: So viel Verlust hätte eine Rentokil Initial-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Wer vor Jahren in Rentokil Initial-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades Rentokil Initial-Anteilen an der Börse LSE ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 3.58 GBP. Wenn ein Anleger damals 10’000 GBP in das Rentokil Initial-Papier investiert hätte, befänden sich nun 2’791.736 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 22.09.2026 auf 3.17 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8’838.64 GBP wert. Das entspricht einem Minus von 11.61 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Rentokil Initial bezifferte sich zuletzt auf 8.00 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Sandoz - Rückkehr und Rückenwind
Seit Anfang Woche darf sich der Generikahersteller „SMI-Mitglied“ nennen. Zum Indexaufstieg macht sich die Sandoz-Aktie daran, einen kurzfristigen Abwärtstrend zu knacken.Weiterlesen!
Nachrichten zu Rentokil Initial PlcShs
|
10:02
|FTSE 100-Wert Rentokil Initial-Aktie: So viel Verlust hätte eine Rentokil Initial-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
|
09:28
|Handel in London: FTSE 100 verbucht zum Start Zuschläge (finanzen.ch)
|
21.09.26
|FTSE 100 aktuell: Das macht der FTSE 100 aktuell (finanzen.ch)
|
21.09.26
|Starker Wochentag in London: Börsianer lassen FTSE 100 zum Handelsstart steigen (finanzen.ch)
|
16.09.26
|FTSE 100-Wert Rentokil Initial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Rentokil Initial von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
15.09.26
|LSE-Handel FTSE 100 notiert zum Start des Dienstagshandels im Minus (finanzen.ch)
|
09.09.26
|FTSE 100-Titel Rentokil Initial-Aktie: So viel hätte eine Investition in Rentokil Initial von vor 5 Jahren gekostet (finanzen.ch)
|
04.09.26
|Freitagshandel in London: FTSE 100 notiert am Freitagmittag im Plus (finanzen.ch)