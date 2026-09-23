FTSE 100-Wert Rentokil Initial-Aktie: So viel Verlust hätte eine Rentokil Initial-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Rentokil Initial-Anteilen an der Börse LSE ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 3.58 GBP. Wenn ein Anleger damals 10’000 GBP in das Rentokil Initial-Papier investiert hätte, befänden sich nun 2’791.736 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 22.09.2026 auf 3.17 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8’838.64 GBP wert. Das entspricht einem Minus von 11.61 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Rentokil Initial bezifferte sich zuletzt auf 8.00 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch