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|Profitables Rentokil Initial-Investment?
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28.10.2026 10:02:30
FTSE 100-Wert Rentokil Initial-Aktie: So viel Verlust hätte eine Rentokil Initial-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Rentokil Initial-Aktie Anlegern gebracht.
Die Rentokil Initial-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 4.21 GBP. Bei einer 1’000-GBP-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 237.530 Rentokil Initial-Aktien. Die gehaltenen Rentokil Initial-Anteile wären am 27.10.2026 815.44 GBP wert, da der Schlussstand 3.43 GBP betrug. Damit beträgt die Performance des Investments -18.46 Prozent.
Der Börsenwert von Rentokil Initial belief sich jüngst auf 8.63 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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