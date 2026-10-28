FTSE 100-Wert Rentokil Initial-Aktie: So viel Verlust hätte eine Rentokil Initial-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Die Rentokil Initial-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 4.21 GBP. Bei einer 1’000-GBP-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 237.530 Rentokil Initial-Aktien. Die gehaltenen Rentokil Initial-Anteile wären am 27.10.2026 815.44 GBP wert, da der Schlussstand 3.43 GBP betrug. Damit beträgt die Performance des Investments -18.46 Prozent.

Der Börsenwert von Rentokil Initial belief sich jüngst auf 8.63 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch