FTSE 100-Wert Rentokil Initial-Aktie: So viel Verlust hätte eine Rentokil Initial-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Am 02.09.2023 wurde das Rentokil Initial-Papier an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Rentokil Initial-Papier letztlich bei 5.96 GBP. Bei einem 10’000-GBP-Investment vor 3 Jahren, besässe man nun 1’678.416 Rentokil Initial-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 01.09.2026 auf 3.57 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 5’990.27 GBP wert. Das entspricht einem Minus von 40.10 Prozent.

Insgesamt war Rentokil Initial zuletzt 8.69 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch