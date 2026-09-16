Rentokil Initial PlcShs Aktie 2140321 / GB00B082RF11
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16.09.2026 10:02:28
FTSE 100-Wert Rentokil Initial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Rentokil Initial von vor 10 Jahren eingefahren
Das wäre der Verdienst eines frühen Rentokil Initial-Einstiegs gewesen.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Rentokil Initial-Aktie via Börse LSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 2.23 GBP. Wer vor 10 Jahren 1’000 GBP in die Rentokil Initial-Aktie investiert hat, hat nun 448.029 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 15.09.2026 auf 3.28 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’470.88 GBP wert. Aus 1’000 GBP wurden somit 1’470.88 GBP, was einer positiven Performance von 47.09 Prozent entspricht.
Der Marktwert von Rentokil Initial betrug jüngst 8.32 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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